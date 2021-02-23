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Bugün 46 kişi taburcu edildi
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Bugün 46 kişi taburcu edildi

Bakan Üstel "Toplam 6592 test yapıldı, 14'ü yerel 16 pozitif vakaya rastlandı, 46 kişi taburcu edildi" 

23 Şubat 2021 Salı 19:02
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Bugün 46 kişi taburcu edildi

Bakan Üstel "Toplam 6592 test yapıldı, 14'ü yerel 16 pozitif vakaya rastlandı, 46 kişi taburcu edildi" 

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, son 24 saatte yapılan test sayısının 6592  olduğunu, 14'ü yerel 16 pozitif vakaya rastlandığını ,46  kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Üstel, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu, 14 kişinin yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Üstel vakalardan 6 kişinin Lefkoşa, 8 kişinin Girne, 1 kişinin Mağusa Bölgesi'nden olduğunu belirtti.  

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Gönyeli - 1 / K. Kaymaklı 1 / Değirmenlik-2 / Lefkoşa Merkez -1 / Hamitköy -1 / 

Girne 
Girne Merkez -4 / Dikmen -1 / Girne Sanayi- 1/ Alsancak 2 

Gazimağusa 

Beyarmudu -1 


23 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6592 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 16 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :   1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1 

Yerel Vaka Sayısı: 14      

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 46 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 516.670 

Toplam Vaka Sayısı: 3248  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2877  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 347  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 93   

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 249 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Son Güncelleme: 23.02.2021 20:24
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