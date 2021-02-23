Bugün 46 kişi taburcu edildi

Bakan Üstel "Toplam 6592 test yapıldı, 14'ü yerel 16 pozitif vakaya rastlandı, 46 kişi taburcu edildi"
Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, son 24 saatte yapılan test sayısının 6592 olduğunu, 14'ü yerel 16 pozitif vakaya rastlandığını ,46 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Üstel, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu, 14 kişinin yerel vaka olduğunu kaydetti.
Üstel vakalardan 6 kişinin Lefkoşa, 8 kişinin Girne, 1 kişinin Mağusa Bölgesi'nden olduğunu belirtti.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Gönyeli - 1 / K. Kaymaklı 1 / Değirmenlik-2 / Lefkoşa Merkez -1 / Hamitköy -1 /
Girne
Girne Merkez -4 / Dikmen -1 / Girne Sanayi- 1/ Alsancak 2
Gazimağusa
Beyarmudu -1
23 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6592
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 16
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1
Yerel Vaka Sayısı: 14
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 46
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 516.670
Toplam Vaka Sayısı: 3248
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2877
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 347
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 93
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 249
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5