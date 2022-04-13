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"Bugün Ankara’ya gidip talimat alacak olmaları utanç verici"

EL-SEN yazılı bir açıklama yaparak hükümeti topa tuttu.

13 Nisan 2022 Çarşamba 11:38
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"Bugün Ankara’ya gidip talimat alacak olmaları utanç verici"

El-Sen tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

EL-SEN olarak iş bırakma eylemimize hükümet edenlerin duyarsızlığı yüzünden bugün de devam etmekteyiz.

Bizlerin talepleri açık ve nettir. Kurumun maliyetin altında satış yapması ve buradan doğan açığın vatandaşa ödetilmesi tarafımızca kabul edilemezdir. Aynı şekilde daha kaliteli ve ucuz enerji için kuruma gerekli olan yatırımın yapılmamasını da kabul etmiyoruz. Bu yolla amaçlanan kurumun özelleştirilme istemcine ise şiddetle karşı çıkıyoruz.

Taleplerimiz ortadayken hükümet edenlerin bugün Ankara’ya gidip talimat alacak olmaları utanç verici bir durumdur. Malum protokol içerisinde emekçilerin haklarını gasp etmekten tutunuz da özelleştirmeler ve külliye gibi absürt yerlerin yapına kadar Kıbrıs Türk Toplumunun mayasına uymayan maddelerin olduğunu biliyoruz. Kendi insanının sesine kulak vermeyen ve uyarısını dikkate almayan bu hükümetin koşarak Ankara’ya gitmesi basiretsizliklerinin en büyük kanıtıdır.

Hükümet aklını başına almaz ve bu biat politikasına sürdürürse hem eylemlerimizin dozu artacak hem de tepkimizin!

Tüm paydaş örgütlerimizle bu biatçılara geçit vermeyeceğiz!

Sayner SEYİTLER  / EL-SEN GENEL SEKRETERİ

                                                                                                                 

Son Güncelleme: 13.04.2022 11:45
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