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Bugün Hava Açık, Az Bulutlu ve Mevsim Normallerinde

Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydınla Günaydın Programına katılan Meteoroloji Dairesi Eski Müdürü Fehmi Oktay, bugün ki ve haftayı tamamlayacağımız hava şartları hakkında bilgi verdi.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 10:46
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Bugün Hava Açık, Az Bulutlu ve Mevsim Normallerinde

Kardelen GÖKSU/ Gündem Kıbrıs Özel

Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydınla Günaydın Programına katılan Meteoroloji Dairesi Eski Müdürü Fehmi Oktay, bugün ki ve haftayı tamamlayacağımız hava şartları hakkında bilgi verdi.

Meteoroloji Dairesi Eski Müdürü Fehmi Oktay şu şekilde bilgi verdi:

“Geçtiğimiz hafta Cuma günü hava sıcaklığında 43 dereceyi bulmuştu, daha sonra hafta sonu sıcaklığın düşeceğini söylemiştik ve hafta sonu ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmişti.

Bugün hava durumunda açık ve az bulutlu bir görünüm olacak, özellikle iç kesimlerde 36 derece mevsim normallerinde seyredecek.  Yarından itibaren ise hava sıcaklığı yükselecek ve mevsim normallerinin 2-3 derece üzerine çıkacak. Yani hava sıcaklığı bugün 36 dereceyken, hafta içerisinde 38-39 dereceye kadar çıkacak.

Rüzgarlarımız güney yönlerden, orta kuvvette esecek. Deniz suyu sıcaklığımız ise yükseldi.  Orman yangın olasılığı kritiktir, ultra viyole radyasyonumuz çok yüksektir. Bugün çok hafif bir toz olayı bekliyorum, yarından itibaren azalarak bölgemizden kaçacak. Haftayı ise açık az bulutlu tamamlayacağız.”

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Fehmi Oktay
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