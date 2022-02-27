Alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava parçalı çok bulutlu zamanla yer yer hafif sağanak yağmurlu geçecek..
Rüzgâr; Güney ve Batı’dan orta kuvvette esecek..
Hava sıcaklıkları iç kesimlerde ve kıyılarda 18 derece dolaylarında olacak..
Bugün hava nasıl olacak?
KKTC Meteoroloji Dairesi'nin 27 Şubat 2022 Pazar günü için hava tahminleri..
27 Şubat 2022 Pazar 09:46
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Alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava parçalı çok bulutlu zamanla yer yer hafif sağanak yağmurlu geçecek..