Künye
Kıbrıs 16
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aracında silah bulundu
Aracında silah bulundu
Ölümlü kaza zanlısı, tutuklu kalacak!
Ölümlü kaza zanlısı, tutuklu kalacak!
Cinsel gücü artırıcı ilaçlarla giriş yapmak isterken yakalandı
Cinsel gücü artırıcı ilaçlarla giriş...
Ofisinde silah bulundu
Ofisinde silah bulundu
Cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı
Cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı
Flaş Haber
Esentepe'de büyük kaza!
Kapat

Bugün hava nasıl olacak?

KKTC Meteoroloji Dairesi'nin 27 Şubat 2022 Pazar günü için hava tahminleri..

27 Şubat 2022 Pazar 09:46
135 Okunma
Bugün hava nasıl olacak?
banner108

Alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava parçalı çok bulutlu zamanla yer yer hafif sağanak yağmurlu geçecek..
Rüzgâr; Güney ve Batı’dan orta kuvvette esecek..
Hava sıcaklıkları iç kesimlerde ve kıyılarda 18 derece dolaylarında olacak..

Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Dairesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar, “KKTC halkının kalbi her zaman Azerbaycan ile birliktedir”
Tatar, “KKTC halkının kalbi her zaman Azerbaycan ile birliktedir”
KKTC'nin en yaşlı canlısı: Tarihi Cümbez Ağacı
KKTC'nin en yaşlı canlısı: Tarihi Cümbez Ağacı
Din İşleri Başkanı Ünsal, tüm Müslümanların Miraç Kandili'ni kutladı
Din İşleri Başkanı Ünsal, tüm Müslümanların Miraç Kandili'ni kutladı









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim