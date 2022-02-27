Bugün hava nasıl olacak?

Alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava parçalı çok bulutlu zamanla yer yer hafif sağanak yağmurlu geçecek..

Rüzgâr; Güney ve Batı’dan orta kuvvette esecek..

Hava sıcaklıkları iç kesimlerde ve kıyılarda 18 derece dolaylarında olacak..