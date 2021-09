Ailesi, Girne bölgesinde yana yana can dostlarını arıyor. Cocker Spaniel cinsi kahverengi renkte, mavi tasmalı erkek can dostlarını arayan Ahmet Ergören, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, can dostlarını bulana 10 bin TL para ödülü vereceğini duyurdu. Ergören, köpeğinin en son Girne Hirondel Çemberi – Yeni Belediye Binası yakınlarında görüldüğünden bahsederek, rutin alması gereken ilaçları olduğunu belirtti.

Köpeğini görenlerin ‘0533 888 44 33’ numaralı telefondan kendisine ulaşmasını talep ederek, şunları paylaştı: “Köpeğimiz kayıp!!! Cocker Spaniel cinsi olan erkek köpeğimiz çipli ve boynunda mavi tasması bulunmaktadır. Girne Hirondel Çemberi – Yeni Belediye Binası yakınlarında görülmüştür. Rutin alması gereken ilaçları var. Gören olursa 0533 888 44 33 numaralı telefondan lütfen bana ulaşsın. Bulana 10 bin TL ödül verilecektir.”