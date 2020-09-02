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“Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Önerisi”

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Sağlık Bakanlığı’nın bulaşıcı bir hastalık söz konusu olduğunda bilimsel kurulların aldığı kararlar doğrultusunda düzenleme yetkisini ve uygulanacak yaptırımları düzenleyen “Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni görüştü.

02 Eylül 2020 Çarşamba 13:57
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“Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Önerisi”

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Sağlık Bakanlığı’nın bulaşıcı bir hastalık söz konusu olduğunda bilimsel kurulların aldığı kararlar doğrultusunda düzenleme yetkisini ve uygulanacak yaptırımları düzenleyen “Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni görüştü.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 1030’da HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında toplandı. İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, öneri sahipleri UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz, UBP Gazimağusa Milletvekili  Ersan Saner, UBP Güzelyurt Milletvekili Dr. Ali Pilli, YDP Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı ve CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları’nın olduğu “Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Önerisi”nin genel görüşmesine devam etti. Komite, bahse konu yasa önerisi ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek.

“Bulaşıcı Hastalıklar ( Değişiklik) Yasa Önerisi”nin Genel Gerekçesi şöyle:

“Son dönemde dünyada ve ülkemizde Corona Virüs nedeniyle yaşanılan durum, bulaşıcı hastalıkların önlenebilmesi ve kontrolu için bilimsel kurul önerilerinin önemini ve Sağlık Bakanlığı’nın bu kurulların önerisi doğrultusunda hızlı karar almasının elzem olduğunu ortaya koymuştur. Bu yasa önerisiyle, Sağlık Bakanlığı’nın bulaşıcı bir hastalık söz konusu olduğunda bilimsel kurulların aldığı kararlar doğrultusunda düzenleme yetkisi ve yapılan bu düzenlemelere aykırılık durumunda uygulanacak yaptırımlar düzenlenmiş olup, böylece bulaşıcı hastalıkların yayılmadan, ivedilikle ve en az zararla kontrolü amaçlanmıştır.”

Komite toplantısına öneri sahipleri olarak UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve UBP Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz katıldı. Komite toplantısına ayrıca davetli olarak Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’ndan yetkililer ile Nurcan Gündüz katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini sundu.

HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet MeclisiBulaşıcı Hastalıklar
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