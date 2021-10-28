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Bülent Dizdarlı’ya plaket

Bakan Üstel, Girne Özyalçın Aşı Merkezi'nde gönüllü olarak hizmet veren Dr. Bülent Dizdarlı’ya plaket takdim etti.

28 Ekim 2021 Perşembe 15:10
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Bülent Dizdarlı’ya plaket
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Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, Girne Özyalçın Aşı Merkezi’nde gönüllü olarak hizmet veren Dr. Bülent Dizdarlı ve ekibine teşekkürlerini sunarak plaket takdim etti. 

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, salgınla mücadelede sağlık çalışanlarının büyük emekleri olduğunu, en çok ihtiyaç duyulan bu dönemde daha önce Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimliği görevinde de bulunan Dr. Bülent Dizdarlı’nın tamamen gönüllülük esasında bu görevi üstlenmesinin takdire şayan olduğunu belirtti. 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgının ilk günlerinden itibaren sağlık çalışanlarının hayatlarımızdaki önemi konusunda farkındalığımızın arttığını belirten Bakan Üstel, sürece şekil veren en önemli unsurun birlik ve dayanışma olduğunu, bu duygu ve düşüncelerle destek veren tüm sağlık çalışanlarına da bu vesile ile bir kez daha teşekkür ettiğini ifade etti.  

Dizdarlı, hekim olarak bu virüsle kavgası olduğunu, ailesinden maalesef iki kişiyi Covid-19 virüsü nedeniyle kaybettiğini, bu vesile ile Dr. Erdinç İnan ve Hasan Akın’ı rahmetle bir kez daha andığını kaydetti. 

Sahaya inmek için bu dönemde bir fırsat aradığını belirten Dizdarlı, Sağlık Bakanlığı’nın emekli doktorlara pandemiyle mücadelede destek vermeleri için çağrılarını duyduğunu, ardından bakanlığa başvurduğunu 4,5 ay boyunca gönüllü olarak hizmet verdiğini söyledi. 

Bu süre içerisinde birlikte hizmet verdiği tüm ekibine teşekkür eden Dizdarlı, Sağlık Bakanlığı’nın herhangi bir konuda ihtiyacı olması durumunda yeniden görev alabileceğini vurguladı.

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