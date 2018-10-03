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Burs başvuruları 12 Ekim'e kadar uzatıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dış ilişkiler Dairesi, 2018-2019 Eylül dönemi burs başvurularının, 12 Ekim Cuma gününe kadar uzatıldığını bildirdi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 14:03
Burs başvuruları 12 Ekim'e kadar uzatıldı

Daire Müdürü Ziya Öztürkler’in açıklamasına göre, bu yıl ilk kez https://yobis.mebnet.net adresinden online olarak yapılan burs başvuru kabullerinde tüm öğrencilerin, ilgili portala üyelik işlemlerini gerçekleştirdikten sonra başvuracakları burs kapsamında evrak yükleme işlemini gerçekleştirip burs başvurularını tamamlaması gerekiyor. 

Öztürkler, sisteme sadece üyelik gerçekleştirip burs başvurusu yapmayan veya sistem üzerindeki işlemlerini gerekli şekilde tamamlamayan öğrencilerin sonraki burs taleplerinin değerlendirmeye alınmayacağından tüm öğrencilerin belirtilen tarihe kadar başvurularını tamamlamış olmalarının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

“Bu yıl ilk kez burs başvurusu yapan yükseköğrenim öğrencileri yanında geçmiş dönemlerde Müdürlüğümüzden farklı kategorilerde burs hakkı kazanıp devamını talep eden öğrencilerimiz de 2018-2019 Eylül dönemi burs başvurularını yukarıda belirtilen şekilde yenilemelidirler.

Başvuru işlemini tamamlayan her öğrencinin kayıtlı e -mail adresine sistem üzerinden bir ‘Burs Başvuru Kodu’ gönderilecektir. İsteyen öğrencilerimiz bu kod ile sistem üzerinden burs başvuru belgelerinin çıktısını da alabileceklerdir.”

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