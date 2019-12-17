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Bütçe maratonu sürüyor

17 Aralık 2019 Salı 11:47
Bütçe maratonu sürüyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul’nda bütçe maratonu sürüyor…

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 335 milyon 682 bin 500 TL olarak öngörülen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesini oyçokluğuyla kabul etti.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bakanlığının bütçesinin görüşmelerinin 10 saat sürdüğünü, olumlu olumsuz tüm görüşleri dinlediğini, bakanlığının büyük bir bakanlık olduğunu ifade ederek, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Oğuz, çam kese böceği ile ilgili mücadele konusunda yapılan eleştirilere cevap vererek, mücadelenin dünyada uygulanan sistemle aynı şekilde sürdüğünü kaydetti.
Cypfruvex’te yapılan çalışmaları anlatan ve sıkıntıların aşılması için görevlerinin başında çalıştıklarını ifade eden Oğuz, burada 12 ay çalışacak bir sistem kurulması ve geleceğini daha iyi görmesini sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Hal Yasası ile ilgili çalışmaların sürdüğünü, işlevsel bir yasa ortaya çıkarmak istediklerini, balıkçılık ile ilgili iyileştirmeler yapmak için çalıştıklarını, TÜK’ün üreticinin ayağına gittiğini, dere ıslahı, bent çalışmalarını sürdürdüklerini, harnup ağaçlarının artırılacağını ifade eden Oğuz, eski Tarım Bakanı Erkut Şahali’nin eleştirilerini yanıtlarken, Şahali’nin bakanlığı bırakırken “pimi çekip bombayı bıraktığını” söyledi.
“Bugün eylem olmuyorsa bizim sayemizdedir” diyen Oğuz, eski dönemde üreticiye arpa ve süt fiyatlarında bazı sözler verildiğini, ancak uygulanmadığını kendilerine bırakıldığını kaydetti.

Oğuz, tarım sektörünün tüm kesimleri ve hayvancılarla yakın işbirliğinde olduklarını, ülkeye hizmet için çalıştıklarını, ellerindeki imkanı kullandıklarını ifade ederek, 6-7 ayda ortaya iyi işler çıkardıklarına inanç belirtti, ekibine teşekkür etti.
Dursun Oğuz, milletvekillerinin eleştiri ve sorularına da yanıtlar vererek, balon balıkları ile ilgili teşviki artırmak istediklerini, imar planlarında yer alan tarım alanları ile ilgili haberlerinin olmadığını, Kamp-Der konusunda sıkıntı olduğunu, bu konunun çözülmesi için çalışmalar süreceklerini, organik tarım yapan üreticilerin denetimi ve teşviki için çalışmalar yaptıklarını, devlet üretme çiftliği, zirai ilaçların imhası gibi konularda gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Meclis ayrıca Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler komitesinde ivedilikle görüşülen Taşınmaz malların tazmini takası ve iadesi değişiklik yasa tasarısını oy birliği ile kabul etti.

(BRT)

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