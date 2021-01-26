ÖZEL HABER / SAMET KARAKOÇ
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu katıldığı bir tv programında gündeme değindi.
"UZAKTAN EĞİTİME HAZIRIZ"
Eğitimle alakalı bütün okulların kapanmasını talep ettiklerini aktaran Amcaoğlu okulların uzaktan eğitime hazır olduklarını aktardı.
Bugünkü okullardaki verileri henüz almadığını aktaran Amcaoğlu, panik başladığını aktararak insanların panik yapmaması gerektiğini söyledi.
"BÜTÜN OKULLARDA UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLİYOR"
Sağlık Üst Kurulu'nun bir sonraki kararına kadar uzaktan eğitime geçildiğini aktaran Amcaoğlu bütün okullarda aşılamaya geçilmesini istediklerini bildirdi.