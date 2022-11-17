Büyük ikramiye talihlisine teslim edildi

Birimden yapılan açıklamada, 15 Kasım 2022 gecesi yapılan özel çekilişte 1 Buçuk Milyon TL’lik büyük ikramiyenin Mağusa bölgesi sakini vatandaş tarafından teslim alındığı bildirildi.

İkramiye, Piyangolar Birimi Sorumlusu Turgut Sunalp tarafından teslim edildi.

İkramiye teslim edildikten sonra konuşan Birim Sorumlusu Turgut Sunalp, kazananı tebrik ederek güzel günlerde kullanması temennisinde bulundu. Sunalp, Yılbaşı için hazırlanan özel çekilişte rekor ikramiye dağıtılacağını, biletlerin satışta olduğunu ve büyük ikramiyenin de 3 Milyon TL olarak belirlendiğini vurguladı.