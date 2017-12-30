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Büyük Şölen Lefkoşa Atatürk Sport Salonu'nda

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Halkın Partisi 3 Ocak Çarşamba saat 19:00’da Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda düzenleyeceği ‘Büyük Buluşma’ şöleniyle Lefkoşalılarla ve bölge halkıya bir araya gelecek.

30 Aralık 2017 Cumartesi 14:21
Büyük Şölen Lefkoşa Atatürk Sport Salonu'nda
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Halkın Partisi 3 Ocak Çarşamba saat 19:00’da Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda düzenleyeceği ‘Büyük Buluşma’ şöleniyle Lefkoşalılarla ve bölge halkıya bir araya gelecek.

“Halkın Umudu” temalı aday ve manifesto tanıtım şölenlerinin ilkini 13 Aralık’ta Güzelyurt’ta yapan Halkın Partisi, ikincisini 15 Aralık’ta ve üçüncüsünü de 19 Aralık’ta Mağusa’da halkın yoğun katılımıyla coşkulu bir şekilde düzenlemişti. 

Konuyla ilgili Halkın Partisi’nden yapılan açıklama şöyle:

“Güzelyurt, Girne ve Mağusa şölenlerimizi halkın yoğun katılımıyla coşkulu bir şekilde gerçekleştirdik. Halkın iradesine dayalı, o hep özlediğimiz iyi yönetime kavuşmaya sayılı günler kaldı.  Bu yolda bir kez daha ama daha da güçlü bir şekilde Lefkoşa’da, Büyük Buluşma şölenimizle halkımızla bir araya geleceğiz. Bir nevi referandum olan 7 Ocak seçimleri öncesi bu son şölenimiz, halkın istemesi halinde neler başarabileceğinin en büyük göstergesi olacaktır. Tüm Lefkoşalıları ve bölge halkını bu coşkuyu birlikte yaşamak için şölenimize davet ederiz.”
 

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