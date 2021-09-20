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Büyükelçi Ali Murat Başçeri, Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’ni (OSB) ziyaret etti.

20 Eylül 2021 Pazartesi 16:57
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Büyükelçi Ali Murat Başçeri, Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başçeri, üreten bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için emeklerini ve sermayelerini ortaya koyan iş insanlarıyla bir araya geldi.  

Açıklamada, Başçeri ve iş insanlarının, zihniyet değişimi çerçevesinde sanayi bölgelerinde farklı üretim modellerine geçilmesi gerektiği hususunda görüş birliği içinde olundukları kaydedildi ve yeni Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yasası’nın bir an önce yürürlüğe girmesinin standart getirme konusunda fayda sağlayacağı belirtildi

Anahtar Kelimeler:
Ali Murat BaşçeriLefkoşa Organize Sanayi Bölgesi
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