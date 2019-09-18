Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
New York'ta e-sigara yasağı
New York'ta e-sigara yasağı
Brad Pitt, uzaydaki astronot ile röportaj yaptı
Brad Pitt, uzaydaki astronot ile...
Geç yatan genç kızların kilo alma ihtimali artıyor
Geç yatan genç kızların kilo...
22. TÜRKSOY Opera Günleri başlıyor
22. TÜRKSOY Opera Günleri başlıyor
İdrar kaçırma artık çocukların kaderi değil
İdrar kaçırma artık çocukların kaderi...

Büyükoğlu: ‘Elektrik borcu üreticiden değil, önceki yanlış yönetimlerden kaynaklıdır’

Halkın Partisi Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu, Güzelyurt bölgesinde elektrik borçlarıyla ilgili sorunun giderilmesi için İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Kıb-Tek’in birlikte bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

18 Eylül 2019 Çarşamba 16:04
Büyükoğlu: ‘Elektrik borcu üreticiden değil, önceki yanlış yönetimlerden kaynaklıdır’

HP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, bahçe sahiplerinden kaynaklı veya onları bağlayıcı bir sorun olmadığını söyleyen Büyükoğlu, Bölge Sular Komitesi denilen sulama birliklerinin bazı borçları olduğunu ifade etti.

Büyükoğlu, “Elektrik borcunu erteledik. Buradaki elektrik borç faizleridir. Sadece Güzelyurt’ta 13 milyon TL’ye yakın biriken bir elektrik borcu vardı. Üreticiden değil, önceki yanlış yönetimden kaynaklı borçlardır. 25-30 senelik olaydır. Zamanında alınan fazla personel de etkendir. Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve KIBTEK mutlaka bu soruna bir çözüm getirecektir. Yürütülen bir çalışma vardır, öneriler vardır. Hepsi bir yere toplanıp sonuçlanacak diye düşünüyorum” ifadelerini kulandı.

“ARTIK İSTİMLAK SORUNUMUZ YOKTUR”

Kanal T’de soruları yanıtlayan HP Güzelyurt Milletvekili, Güzelyurt-Lefke yolunun tamamlanmayan Doğancı-Lefke bölümüne de değindi.

Büyükoğlu, “1986 yılından beri bazı bölünmüş yol ihaleleri Türkiye’de yapılıyor. Bizdeki istimlak sorunundan da etkilenerek gelen şirketlerin batması durumu söz konusu oldu. İş makinalarını getirmenin maliyeti, çalışanların maliyeti var… Siz ara emri vb gibi nedenlerle işi tamamlayamadığınızda gelen şirket de devam edemeyip batar. Bu hataya düşmemek için iyi çalışmak lazım. Şu anda istimlak sorunu yok. 3-4 Km bitmiş durumdadır. Kalan 7,5-8 Km’lik bir yol var. Aradaki o yolun nasıl ihale edileceğiyle ilgili çalışma devam ediyor. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanımızın çalışması özellikle bu konuyla ilgilidir. İktisadi düşünmek zorundayız” şeklinde konuştu.

“YOLUMUZA ENGELLER ÇIKSA DA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Halkın Partisi’nin ilk gün neyse şimdi de o olduğunu söyleyen Büyükoğlu, “Her attığımız adımda bir engelle karşılaşsak da çabalıyoruz. Bir anda her şeyi düzeltmek kolay değil. İnanıyorum ki; adım adım ilerleyeceğiz. İkametgahla, yasalarla, güvenlikle ilgili gerekli adımlar atıldı, atılıyor. Girne’de Lefkoşa’da MOBESE direkleri yerleştirilmeye başlandı, yasası geçti. Bunlar ülkedeki sıkıntıları giderecek önemli adımlardır. Tüm üniversite öğrencilerinin giriş-çıkışlarda kayıt altına alınması çok mühimdir. Nerden buldun yasası, geçen hükümet döneminde de komitede vardı. Çalışılıyor, olacak. Vatandaşlık yasası da öyle. Halkın Partisi verdiği sözü tutacak” ifadesini kullandı.

“İTFAİYE BİNAMIZ BİTTİ, YAKINDA AÇILACAK”

Güzelyurt’taki hastane binasıyla ilgili son durumu anlatan HP Güzelyurt Milletvekili, önemli olanın binayı bitirmek olmadığını söyledi.
Binanın içini doldurmanın çok önemli olduğuna değinen Büyükoğlu, “Hem fiziksel koşulları hem tıbbi malzemeleri hem de doktorlarıyla düşünmek gerek. Çok kolay değildir” dedi.

Hasan Büyükoğlu, diğer yandan itfaiye binasının bittiği ve yakında açacakları haberini de verdi.

Güzelyurt Milletvekili, konuşmasında bölgede çok sayıda çim saha olduğuna ve özellikle uzak bölgedeki çim sahaların büyük giderleri olduğuna dikkat çekti.

(TAK)

banner22
Anahtar Kelimeler:
HPElektrikHaberGündmKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dölen tutuksuz olarak yargılanacak
Dölen tutuksuz olarak yargılanacak
Çavuşoğlu: ‘Parti milli hedeflerde birleşecek’
Çavuşoğlu: ‘Parti milli hedeflerde birleşecek’
Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Pazar günü yapılacak
Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Pazar günü yapılacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim