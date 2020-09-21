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BÜYÜKYILMAZ: “EVDE KARANTİNAYA GEÇİLMELİDİR"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Turan Büyükyılmaz, Başbakan ve hükümete, evde karantina uygulamasına geçilmesi için adım atma çağrısında bulundu.

21 Eylül 2020 Pazartesi 14:48
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BÜYÜKYILMAZ: “EVDE KARANTİNAYA GEÇİLMELİDİR"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Turan Büyükyılmaz, Başbakan ve hükümete, evde karantina uygulamasına geçilmesi için adım atma çağrısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan Büyükyılmaz, “Türkiye başta olmak üzere yurt dışından ülkemize dönmek için bekleyen binlerce insan hükümetin bu konudaki adımını beklemektedir. Hükümetin yurt dışındaki vatandaşları ülkeye döndüklerinde ücretini de kendilerine ödetmek kaydı ile karantinaya alması yasalara da aykırı bir durumdur.” dedi.

Dünyanın hiç bir yerinde temaslıların devletin yükümlülüğü altında karantinaya alınması ve devlet tarafından 14 gün süre ile otellerde ağırlanması gibi bir uygulamanın olmadığını savunan Büyükyılmaz, “Dünyanın birçok ileri ülkesi bırakın temaslıları asemptomatik hastaları bile evlerinde karantinaya almaktadır.” ifadelerini kullandı.

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