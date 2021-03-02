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BÜYÜKYILMAZ: “PARALAR KASAYA GİRMEZSE KURUM BATAR”

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, Kıbrıs TV’de katıldığı programda Haluk Yerli’nin sorularını yanıtladı.

02 Mart 2021 Salı 09:52
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BÜYÜKYILMAZ: “PARALAR KASAYA GİRMEZSE KURUM BATAR”

GÜNDEM KIBRIS

Kurumun ayağa kalkabilmesi için, kasaya paranın girmesi gerektiğini söyleyen Büyükyılmaz, “Bizim Bakanımızın ortaya koyduğu irade, bizim ortak noktamızdır. Bu kadar rahat konuşabiliyorsak, ortak irademizdir bu. Ben inanıyorum ki, bu önümüzdeki haftadan sonra ihale konusunda da bazı şeyler netlik kazanacaktır. Bizim hiçbir personelle bir kavgamız yoktur. Belediyelerin elektrikleri kesilecekse kesilecek. Vatandaşın elektriği kesildiği için, gelip ödüyorsa, herkes ödeyecek. Bu paralar bu kasaya girmezse bu kurum ayağa kalkamaz. Bu anlayış kurumu batırdı. Önümüzdeki hafta kesintilere başlıyoruz. Bunların üzerine gitmemiz gerekiyor. Kıbrıs Türk halkı da bize tarafsız gözlerle bakmalı” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Turan Büyükyılmaz
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