Büyükyılmaz: Vatandaşın Sorunu Neredeyse Orada Olacağız

GÜNDEM KIBRIS

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, Kıbrıs TV’de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Koral Çağman’ın istifasıyla boşalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na henüz birinin atanmamış olmasını yorumlayan Büyükyılmaz, “Serdar Denktaş yeni baştan parti başkanlığına gelecek. Bunu yaparken de bazı partileri üzdüğünün farkında mıdır? Parti Başkanı olan Fikri Ataoğlu, bu göreve birini atamak için uygun görmüşse, biz de çıkıp bunu elinden alırsak, o partiyi yok ederiz. Bunları çözecek olan Başbakan’dır. Ama Fikri Bey de ne yapacak merakla bekleniyor. Siyaset öyle bir şeydir ki, bugünün dostu, yarının düşmanı olabiliyor. Serdar Bey’in oğlu da sanırım UBP içinde siyaset yapacaktır” dedi.

Bertan Zaroğlu’nun Yeniden Doğuş Partisi’nden ayrılma kararını da yorumlayan Büyükyılmaz, “Zaroğlu’nun ayrılması YDP için bir fırsattır. Boşalan kadrolar doldurulacak ve sokağa ineceğiz. Durmak yok, çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşın sorunu neredeyse orada olacağız. Bunun karşılığını da alacağız” dedi.