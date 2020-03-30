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BŪYŪKKONUK BELEDİYESİ SAĞLIK BİRİMİ GÖREV BAŞINDA

Büyükkonuk Belediyesi Sağlık Birimi bölgede çalışmalarına başladı.

30 Mart 2020 Pazartesi 13:51
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BŪYŪKKONUK BELEDİYESİ SAĞLIK BİRİMİ GÖREV BAŞINDA

Büyükkonuk Belediyesi Sağlık Birimi bölgede çalışmalarına başladı.

Ekipler Vatandaşların ateşlerini ölçerek gerekli sağlık kontrollerinden geçiriyorlar.

Büyükkonuk Belediyesi yaptı açıklamada yüksek ateş, halsizlik, kuru öksürük gibi olgusu olan hastaların kendilerine ulaştığı andan itibaren ilk önce Korona virüs hattı ile görüşülüp gerekli koordinasyonu sağladıklarını söyledi.

Olası acil durumlarda Sağlık Birimi veya  Belediye Başkanının acil aranması gerektiğini açıklayan Belediye, iletişim numaralarını da paylaştı.

Tel:05338628862 Başkan

Tel:05338536108 İdari yetkili

Tel:03923832091 Belediye

Son Güncelleme: 30.03.2020 13:56
Anahtar Kelimeler:
Sağlık BirimiBüyükkonuk Belediyesi
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