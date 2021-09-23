Cafer Barutcuzade : “Enerjimi partimizin ve adaylarımızın hizmetine sunmak için aday oldum"

9 Ekim’de yapılması planlanan Girne İlçe Başkanlığı yarışı için aday olduğunu açıklayan UBP Girne PM üyesi Cafer Barutcuzade “yıllardır UBP’nin her kademesinde görev aldım. Bugün işim vaktim ve halim daha iyisini yapabilmek ve partimi Girne Bölgesinde çok daha iyi bir noktaya getirebilmek adına aday olmaya karar verdim. Elbette bu süreçte beni bu yola çıkmamı yine partili arkadaşlarım teşvik etti” dedi.

Girne’de UBP’nin güçlü bir şekilde temsil edilmesi adına birikim ve tecrübeleri ile ilçe başkanlığına aday olduğunu açıklayan Barutçuzade” önümüzde önce erken genel seçimler sonra da yerel seçimler var. Ben şuan vaktimi ve enerjimi bu seçimlerde aday olacak arkadaşların kazanması için harcayabilecek bir durumdayım. Çok çalışıp partimizi Girne bölgesinde uzak ara birinci parti yapma arzusundayım” dedi.

Teknolojiden faydalanması gerektiğini de anlatan Barutçuzade, “ben yazılımcıyım. Ülkemizin biran önce e-Devlet’e geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama bunun olmasını beklerken başta partimiz olmak üzere özel sektöründe bu sürece hazırlanması gerekiyor. Ben partimizin de dijitalleşmesi için uğraş vereceğim” dedi.

Gençlik Kollarının Girne ilçesinde bir lokali olmadığına dikkat çeken Ulusal Birlik Partisi Girne İlçe Başkan adayı Cafer Barutcuzade “başta parti binamız olmak üzere çok ciddi altyapı sorunlarımız var. Yeni bir ilçe binası başta olmak üzere gençlerimiz için de bir lokali başkan seçilmem halinde çok kısa bir süre içinde hazır hale getireceğimin buradan sözünü veriyorum” dedi.

Girne ilçe başkanlığı yarışında kısa bir süre önce adaylığını açıklayan ve birkaç gün sonra da bir trafik kazası geçiren Bülent Kutay’a da geçmiş olsun mesajını gönderen Barutçuzade “bu bir yarış ama günün sonunda hepimiz özelde partimiz genelde ülkemize hizmet için yarışıyoruz” mesajını verdi.