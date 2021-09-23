Künye
Kıbrıs 31
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
ADAPASS SKANDALI! İşte mahkemeden detaylar...
ADAPASS SKANDALI! İşte mahkemeden detaylar...
Sopayla kaburgalarını kırdı
Sopayla kaburgalarını kırdı
Sahte dolarları tedavüle sürdü
Sahte dolarları tedavüle sürdü
4 erkek 2 kadın şahısla birlikte ev bastı
4 erkek 2 kadın şahısla...
Sanayide hırsızlık iddiası
Sanayide hırsızlık iddiası

Cafer Barutcuzade : “Enerjimi partimizin ve adaylarımızın hizmetine sunmak için aday oldum"

Ulusal Birlik Partisi Girne İlçe Başkan adayı Cafer Barutcuzade katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

23 Eylül 2021 Perşembe 14:08
161 Okunma
Cafer Barutcuzade : “Enerjimi partimizin ve adaylarımızın hizmetine sunmak için aday oldum"

9 Ekim’de yapılması planlanan Girne İlçe Başkanlığı yarışı için aday olduğunu açıklayan UBP Girne PM üyesi Cafer Barutcuzade “yıllardır UBP’nin her kademesinde görev aldım. Bugün işim vaktim ve halim daha iyisini yapabilmek ve partimi Girne Bölgesinde çok daha iyi bir noktaya getirebilmek adına aday olmaya karar verdim. Elbette bu süreçte beni bu yola çıkmamı yine partili arkadaşlarım teşvik etti” dedi.

Girne’de UBP’nin güçlü bir şekilde temsil edilmesi adına birikim ve tecrübeleri ile ilçe başkanlığına aday olduğunu açıklayan Barutçuzade” önümüzde önce erken genel seçimler sonra da yerel seçimler var. Ben şuan vaktimi ve enerjimi bu seçimlerde aday olacak arkadaşların kazanması için harcayabilecek bir durumdayım. Çok çalışıp partimizi Girne bölgesinde uzak ara birinci parti yapma arzusundayım” dedi.

Teknolojiden faydalanması gerektiğini de anlatan Barutçuzade, “ben yazılımcıyım. Ülkemizin biran önce e-Devlet’e geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama bunun olmasını beklerken başta partimiz olmak üzere özel sektöründe bu sürece hazırlanması gerekiyor. Ben partimizin de dijitalleşmesi için uğraş vereceğim” dedi.

Gençlik Kollarının Girne ilçesinde bir lokali olmadığına dikkat çeken Ulusal Birlik Partisi Girne İlçe Başkan adayı Cafer Barutcuzade “başta parti binamız olmak üzere çok ciddi altyapı sorunlarımız var. Yeni bir ilçe binası başta olmak üzere gençlerimiz için de bir lokali başkan seçilmem halinde çok kısa bir süre içinde hazır hale getireceğimin buradan sözünü veriyorum” dedi.

Girne ilçe başkanlığı yarışında kısa bir süre önce adaylığını açıklayan ve birkaç gün sonra da bir trafik kazası geçiren Bülent Kutay’a da geçmiş olsun mesajını gönderen Barutçuzade “bu bir yarış ama günün sonunda hepimiz özelde partimiz genelde ülkemize hizmet için yarışıyoruz” mesajını verdi.

Anahtar Kelimeler:
Cafer Barutcuzad
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ADAPASS SKANDALI! İşte mahkemeden detaylar...
ADAPASS SKANDALI! İşte mahkemeden detaylar...
Vedat Oktunç hayatını kaybetti
Vedat Oktunç hayatını kaybetti
Global Development Eğitim Ve Danışmanlık Şirketi'nden açıklama
Global Development Eğitim Ve Danışmanlık Şirketi'nden açıklama
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim