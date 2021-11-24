Cafer Gürcafer: “Birçok işletme batabilir”

ÖZEL HABER

Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“BİRÇOK İŞLETME BATABİLİR”

Dövizle yapılan işlerin durdurulması çağrısında bulunan Gürcafer, Taahhüt müteahhitliğiyle iş yapan yani devlete iş yapan müteahhitlerin sözleşmelerinde fark ödemesi olmadığını söyledi.

Gürcafer, “Dövizin yükselmesinden dolayı ortaya çıkan fark ülkemizde ödenmiyor” dedi. Gürcafer, bu uygulamanın 80’li, 90’lı yıllarda olduğunu ancak daha sonradan durdurulduğunu söyledi. Türkiye’de bu uygulamanın devam ettiğini ve müteahhitlere bu farkın ödendiğinin söyleyen Gürcafer, “Bu durumun birçok işletmeyi batırabilir” uyarısında bulundu. Yasadaki bir eksiklikten dolayı bu durumun yaşandığını kaydeden Gürcafer, Kanun Hükmünde kararname ile bu duruma çözüm bulunabileceğini de söyledi.