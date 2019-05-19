Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
NASA yayınladı!
NASA yayınladı!
Google'dan Ömer Hayyam'a Özel Doodle
Google'dan Ömer Hayyam'a Özel Doodle
Antioksidan deposu! Bağışıklığı da güçlendiriyor
Antioksidan deposu! Bağışıklığı da güçlendiriyor
Nokia 4.2 tanıtıldı!
Nokia 4.2 tanıtıldı!
Logitech'ten oyunculara kablosuz fare
Logitech'ten oyunculara özel fare

Çağ-Sen Li-Koop'ta süresiz grev başlatıyor

Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (Çağ-Sen), Lefkoşa İktisat Kooperatifi’nde (Lİ-KOOP’ta), toplu iş sözleşmesi uygulamasının durdurulacağı gerekçesiyle 24 Mayıs’tan itibaren süresiz grev başlatma kararı aldı.

19 Mayıs 2019 Pazar 13:58
Çağ-Sen Li-Koop'ta süresiz grev başlatıyor
banner44

Çağ-Sen Başkanı Mehmet Davulcu, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası’nın toplu iş sözleşmesi yapma yetkisini bir işyerinde en çok üyesi bulunan sendikaya tanıdığına işaret etti ve Çağ-Sen’in bu yasa altında 14 Kasım 2018’de Lİ-KOOP ile toplu iş sözleşmesi imzaladığını anlattı.

banner41
Toplu iş sözleşmesinin, Li-Koop’ta örgütlü azınlık bir sendika tarafından mahkemeye taşındığını ve mahkemenin toplu iş sözleşmesinin durdurulması yönünde ara emri verdiğini, bunun üzerine de Li-Koop’un sözleşmeyi uygulamama kararı aldığını ve sendikaya bildirdiğini anlatan Davulcu, “Çağ-Sen Yönetim Kurulu, Toplu İş Sözleşmesi’yle kazanılan haklara sahip çıkmaya, söz konusu kazanımları korumak için yasaların öngördüğü tüm hakları kullanarak direnmeye karar vermiştir. Çalışanların birlik olup haklarına sahip çıkmasından yana bir sendika olarak, haklarımızın mahkemelerde değil örgütlü mücadele ve direnişlerle kazanılıp koruncağının bilincindeyiz. Bu bilinç ve kararlılıkla, Lefkoşa’daki Li-Koop işyerinde 24 Mayıs tarihinden itibaren süresiz grev başlatmaya karar verdiğimizi değerli kamuoyumuzla paylaşırız” dedi.

Davulcu, toplu iş sözleşmesinin imzaladığı tarihte Li-Koop’un çalışan sayısının 10 olduğunu, 5 çalışanın Çağ-Sen, 4 çalışanın BASS, 1 çalışanın da Koop-Sen’e üye olduğunu da belirtti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Çağ-Sen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hava durumu nasıl olacak?
Hava durumu nasıl olacak?
Kuir Kıbrıs Derneği, Aktivistlerinin Saldırıya Uğradığını Savundu
Kuir Kıbrıs Derneği, Aktivistlerinin Saldırıya Uğradığını Savundu
GAÜ 2019 Burs Sıralama Sınavı 31 Mayıs'ta gerçekleşecek
GAÜ 2019 Burs Sıralama Sınavı 31 Mayıs'ta gerçekleşecek

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim