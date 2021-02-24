Çağıner: Pandemiden çıkış yoluyla ilgili değerlendirmelerde bulunduk

Oldukça yoğun geçen temaslar sonrası görüşlerini BRT’ye aktaran Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner ise, Fuat Oktay’la görüşmelerinde pandemi süreci ve sonrasında ekonomik konuları ele aldıklarını ve bu süreçte yaşanan sıkıntıları aşmada vermiş oldukları

desteğe teşekkür ederek, pandemiden çıkış yönetimiyle ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.İhtiyaçları olan aşıyla birlikte aşılama programını konuşma fırsatı bulduklarını aktaran Çağıner, aşı plan çalışmasının sonuna gelindiğini, Mart ayıyla birlikte aşılamanın hızlanacağını, kısa bir süre içinde nüfusun büyük bir çoğunluğunun aşılanabileceği çalışmalarının son aşamaya geldiğini öğrendiklerini belirtti.

Ankara Ticaret Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başkanları ile de görüştüklerini aktaran Çağıner şunları söyledi, “Bu görüşmelerde onların bilgi, tecrübe ve özellikle Kuzey Kıbrıs’a duymuş oldukları sevgiyi bir kez daha gördük. Kuzey Kıbrıs’taki Türk müteahhitlerinin Türkiye’deki müteahhitlerle birlikte güçlerini birleştirerek birçok işe imza atabileceklerinin müjdesini verebiliriz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nin, birlikte bu pandeminin sıkıntılarını, en az hasarla geçebileceği bir süreç olabileceğini gördük.”





