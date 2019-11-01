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Çakıcı: Az konuşana, az vizyonu olana çok oy verildi

01 Kasım 2019 Cuma 14:04
Çakıcı: Az konuşana, az vizyonu olana çok oy verildi

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkan Mehmet Çakıcı, siyasetin erozyona uğradığını savunarak, “Bizim esas sorunumuz, hayalleri ve idealleri olan liderleri ve siyasetçileri seçmememiz” dedi.
Bakan ve müsteşarların yeni işler yapamadığını sadece günlük işlerle uğraştığını ileri süren Çakıcı, “Yapılması gereken, vizyon çizerek radikal işlere odaklanmak” şeklinde konuştu.
“Bütün partiler aynı” söylemine katılmadığını ifade eden TKP-YG Genel Başkanı Çakıcı, “Az konuşana,  az vizyonu olana çok oy verildi. Bunu seçim döneminde gördük. Bu noktada halk da seçimleri sorgulamalı” dedi.
Partisinden verilen bilgiye göre, Çakıcı,  Genç TV'de katıldığı televizyon programında gündemle ilgili değerlendirmede bulundu, Türkiye Alkol ve Bağımlılık Kongresi'nin Kasım ayında KKTC’de gerçekleşeceğini duyurdu.
Bu yıl 13’üncüsü düzenlenecek kongreye Türkiye'den birçok uzmanın katılacağını kaydeden Çakıcı, kongrede 34 panel ve 10 kurs gerçekleşeceğini, 120 araştırma bildirisi sunulacağını söyledi.
Gündemle ilgili değerlendirmesinde Kıbrıs Türk halkının ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğini belirten Çakıcı, yaptıkları araştırmaya işaret etti, ruhsal sıkıntıların bu dönemde artış gösterdiğini vurguladı.
Vergi ve tarım reformlarının hayata geçirilmesi, turizm teşviklerinin düzenlenmesi gerektiğini kaydeden Çakıcı, ulaşımın pahalılığına dikkat çekti, “Devletin de içinde olacağı bir uçak şirketine ihtiyacımız var” dedi.
Çakıcı, idareyi ele almanın birinci adımının polisten geçtiğini, polisin İçişleri Bakanlığı'na bağlanması gerektiğini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Çakıcı, "Parti olarak oturup bir değerlendirme yapacağız. Bizim ilke ve ideallerimize uygun ülkemize ve halkımıza hizmet edecek aday varsa onu destekleriz. Önce adayları bir görelim çok gerekirse kendi adayımızı da çıkarırız” dedi.
Çakıcı, TKP-YG’lilerin oyları bölen, hırsları olan insanlar olmadığını kaydederek, “Gerileyen düşüncelerin yanında durmayacağız. Bilimin, demokrasinin, barışın ve çözümün yanında duran insanlarla birlikte hareket etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.  

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çakıcı
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