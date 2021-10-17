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Çakıcı: Bugün artık ayağa kalkma ve mücadele zamanıdır

Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, hükümetin istifasının kurultay hesapları içerisinde yapılan bir manevra olduğunu ileri sürerek, yurdunu seven ve sahip çıkmak isteyen insanlara büyük görevler düştüğünü söyledi.

17 Ekim 2021 Pazar 13:36
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Çakıcı: Bugün artık ayağa kalkma ve mücadele zamanıdır
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Çakıcı, "Bugün artık ayağa kalkma ve mücadele zamanıdır. Yurdumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

TKP-YG’den verilen bilgiye göre, katıldığı bir televizyon programında konuşan Çakıcı, hükümetin istifasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çakıcı, erken seçimi, hükümet ve muhalefet kanadının aslında tam olarak istemediğini ifade ederek, bunun da seçim yasaklarının gündeme getirilmesinden anlaşıldığını söyledi.

Ülkede şu anda çok ciddi sorunlar ve istikrasız bir dönem yaşanırken yurdunu seven ve sahip çıkmak isteyen insanlara büyük görevler düştüğünü kaydeden Çakıcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz, bütün yurtsever, sol, sosyal demokrat düşüncede olan herkesi birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. Kıbrıs Türk halkı için önümüzdeki seçim son şanstır. Bunu hep beraber görmeliyiz. Biz bu tehlikeyi görüyor ve üstümüze düşeni her yerde yapmaya çalışıyoruz. Bize düşen bir fedakârlık varsa da yapmaya hazırız. Eğer bazı soldaki kendi konumunu veya partisel çıkarını öne çıkararak siyaset yapmaya çalışan yöneticiler varsa da bilinsin ki Kıbrıs Türk halkı gereken cevabı kendilerine en yakın zamanda verecektir. Biz TKP olarak birlikte yürümeye kararlıyız. Ancak bu yöneticiler engel oluyorlarsa da biz tüm demokratlara ve yurtseverlere çağrımızı yeniliyoruz. Biz TKP olarak diğerleri istemese de bir gün birlikteliği sağlayacağız" dedi.

Mehmet Çakıcı, ülkede son yirmi yılda reform anlamında ne yapıldığını sordu.

Çakıcı şunları kaydetti:

“Hayata geçirilmesi gereken reformlar var. Kaynak sağlamak için cesaretli reformlar yapıp idareyi Kıbrıs Türk halkının gerçek demokratik yönetimi ile yönetecek hale getirmeliyiz. Bunun için gereken mücadeleyi vereceğiz. Eğer biz gerçek bir devlet olacaksak kendi reformlarımızı yapmalıyız. Maalesef son yıllarda kayda değer insanları rahatlatan ve refah düzeylerini artıran hiçbir icraat yapılmamıştır. Tam tersine pandemi gibi zor bir dönemde insanlar daha fazla ezildi ve hiçe sayıldı. Bugün artık ayağa kalkma zamanı ve mücadele zamanıdır.”

Anahtar Kelimeler:
Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni GüçlerTkpMehmet Çakıcı
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