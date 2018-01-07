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Çakıcı: “Bugün değişim günü”

TKP-Yeni Güçler Genel Başkanı Çakıcı oyunu kullandı

07 Ocak 2018 Pazar 15:20
Çakıcı: “Bugün değişim günü”
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Değişim ve Kurtuluş İttifakı’nın Eş Başkanı, Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı,  oyunu Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’ndaki 156 numaralı sandıkta ailesiyle birlikte kullandı.

Çakıcı, oyunu kullandıktan sonra, TAK ve BRT’ye yaptığı açıklamada, bir ay boyunca siyasetçilerin ve partilerin konuşup halkın dinlediğini, bugün de halkın konuşma günü olduğunu ifade etti.

TKP Yeni Güçler’in yürüttüğü kampanya ve projeler hakkındaki görüşlerine de değinen Çakıcı, “Bugün değişim günüdür. Bugün Kıbrıs Türk halkı değişime karar verdi. Değişim için adımlarını atıyor”ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının yarın yeni bir güne, değişime ve farklılığa uyanacağını söyleyen Çakıcı,  değişime ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Çakıcı, seçimlerin Kıbrıs Türk halkına hayırlı olması dileğinde bulundu.

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