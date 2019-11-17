Çakıcı: "Ocak'ta kurultayımızı yapacağız"

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG), Lefkoşa ilçesi için üye bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Partiden verilen bilgiye göre, toplantıda konuşan TKP-YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, TKP'nin duruşunu asla değiştirmeyeceğini belirterek, Meclis'te olunmamasına rağmen muhalefet görevini sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

TKP'nin bu topraklara has, kendi özünden yükselen bir parti olduğunu kaydeden Çakıcı, ülkede yaşanan mevcut duruma bakıldığında partilerine ihtiyaç olduğu gerçeğinin de ortada durduğunu ifade ederek, “insanımız için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Çakıcı, konuşmasına şöyle devam etti:

“Partimize son zamanlarda katılan genç arkadaşlarımız bizleri gelecekle ilgili ümitlendirmektedir. Partinin dalları ve filizi yanında yükselmesi ve ilerlemesi de bizlere güç vermektedir.

Özüne de bakıldığında sosyal demokratlar olarak duruşumuz nettir. Bizler dürüstlükten, eşitlikten, sosyal adaletten, ilericilikten, barıştan ve çözümden yana duruşumuzu devam ettireceğiz. Politikalar ortaya koyarken de ülkenin büyük iş adamlarına karşı değiliz ancak küçük orta işletmelerin korunması, emekçilerin haklarının korunması, örgütlenme ve sendikalaşma hakkı, üniversitelerde hocaların, profesörlerin, doçentlerin bile örgütsüz olması, örgütlenme ihtiyacının ne kadar önemli olduğunu bizlere göstermektedir.”

Örgütsüz hayatın getirdiği sorunları insanların derinden hissettiğinin bilincinde olduklarını dile getiren Çakıcı, “TKP-YG'ler kendini tam olarak anlatamadı. Seçimde beklediğimiz sonuçları alamadık ancak vazgeçmiş değiliz. Sonuna kadar mücadele edip, kavgamızı vereceğiz. Bizim eğer birgün yönetime gelirsek daha önceki partiler gibi olmayacağımıza dair birbirimize söz vermemiz gerekir. TKP-YG başa geldiğinde, polisi sivile bağlayamazsa, Vergi ve Tarım Reformu'nu hayata geçiremezse, işkenceyi önleyemezse hükümeti bozacaktır. Mesele bizim için bir bakan koltuğunda oturmak değildir" dedi.

Ülkenin içinde bulunduğu siyasi durumla ilgili konuşan Mehmet Çakıcı, siyasetin yol göstererek yapılması gerektiğini, şu anda yaşananların ülke insanının hakkı olmadığını söyledi.

Devlet dairelerinde yaşananları örnek gösteren Çakıcı, yaşananları Nazi Almanyası dönemine benzeterek, halkın hayalleri ve idealleri olmayan liderleri seçtiğini, artık buna 'dur' deme gerektiğini kaydetti.

Kurultay süreciyle ilgili de bilgi veren Çakıcı, bugün Lefkoşa ardından Mağusa, Girne, Güzelyurt ve Lefkeliler ile bir araya gelinerek süreci doğru okuyarak, çok iyi değerlendireceklerini kaydetti.

Nisan ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimiyle de ilgili konuşan Çakıcı, TKP-YG'lerin nasıl bir adayı seçeceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İnsanların değil ideolojilerin peşinde koşacaklarını belirten Mehmet Çakıcı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de duruşlarının değişmeyeceğini, çözümden ve barıştan yana, eşit konumlarda adil bir çözüm arayışlarının devam ettiğini söyledi.

Çakıcı, "Biz bu ay içerisinde kongrelerimizi, Ocak'ta kurultayımızı yapacağız. Adaylar bir çıksın bizde bir durum değerlendirmesi yapalım, ittifakları oturup değerlendirelim bir şey yapacakmıyız yoksa ortak bir adaydamı birleşeceğiz karar vereceğiz. O günkü konjöktürde ne doğruysa o adayı destekleme yoluna gideceğiz. Kendi insanımızın menfaatleri açısından bakıp beraber mi hareket ederiz, bizmi bir aday çıkarırız üyelerimizle birlikte oturup karar vereceğiz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ülkede erken seçimin gündeme geleceğinin görüldüğünü savunan Çakıcı, Temmuz ya da Eylül ayında yapılması olası erken seçime TKP-YG'lerin bir bütün olarak hazırlanacağını da sözlerine ekledi.