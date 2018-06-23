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Çakıl yüklü kamyon arabanın üzerine devrildi!

Ercan - İskele Anayolu üzerinde faaliyet gösteren Hansoy Petrol istanyonu yakınında, çakıl yüklü bir kamyonun yol içerisine devrilmesi sonucu bir araç kamyonun altında kaldı.

23 Haziran 2018 Cumartesi 18:34
Çakıl yüklü kamyon arabanın üzerine devrildi!

Ercan – İskele Anayolu üzerinde faaliyet gösteren Hansoy Petrol istasyonu önünde saat 17:15 sıralarında çakıl yüklü NF 302 plakal kamyonun yol içerisine devrilmesi sonucu o esnada yoldan geçen FM 978 plakalı araç kamyonun altında kaldı.

Ezilen aracın içerisinde bulunan 2 kişinin feci şekilde can verdiği belirtildi

Hayatını kaybeden 2 kişinin biri kadın biri erkek olduğu öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

Kamyon sürücüsü ise Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yol çift yönlü olarak trafik akışına kapatıldı.

Polisin olayla ilgisi soruşturması devam ediyor.

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Son Güncelleme: 23.06.2018 19:31
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