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Çakır ailesinin acı günü

Lefkoşa’nın sevilen insanlarından Olgun Çakır dün akşam hayatını kaybetti. Olgun Çakır’ın vefatı büyük üzüntü yarattı.

07 Haziran 2020 Pazar 12:37
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Çakır ailesinin acı günü

Lefkoşa’nın sevilen insanlarından Olgun Çakır dün akşam hayatını kaybetti.

Olgun Çakır’ın vefatı büyük üzüntü yarattı.

Olgun Çakır’ın cenazesi bugün İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.

Anahtar Kelimeler:
Olgun ÇakırAni ölüm
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