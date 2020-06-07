Çakır ailesinin acı günü

Lefkoşa’nın sevilen insanlarından Olgun Çakır dün akşam hayatını kaybetti.
Olgun Çakır’ın vefatı büyük üzüntü yarattı.
Olgun Çakır’ın cenazesi bugün İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
Lefkoşa’nın sevilen insanlarından Olgun Çakır dün akşam hayatını kaybetti. Olgun Çakır’ın vefatı büyük üzüntü yarattı.
Lefkoşa’nın sevilen insanlarından Olgun Çakır dün akşam hayatını kaybetti.
Olgun Çakır’ın vefatı büyük üzüntü yarattı.
Olgun Çakır’ın cenazesi bugün İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.