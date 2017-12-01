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Çaldıkları hurdacıda çıktı

Demirhan’da Birol Şensoy’a ait ambar içerisinden hırsızlık yapan zanlı Sadık Mavideniz tutuklanarak dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı

01 Aralık 2017 Cuma 09:51
Çaldıkları hurdacıda çıktı
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Star Kıbrıs'ta yer alan habere göre, Demirhan’da Birol Şensoy’a ait ambardan hırsızlık yapan zanlı Sadık Mavideniz tespit edilerek gözaltına alındı.Zanlının çaldığı iş aletlerinin bir kısmı tasarrufunda bulunurken bir kısmı da bir hurdacı da tespit edildi. Hakkında hırsızlık suçundan soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. 

ÇALINAN EŞYALAR HURDACI DA ÇIKTI 

Zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, zanlı Sadık Mevideniz’in 27 – 28 Kasım 2017 tarihleri arasında, Demirhan’da Birol Şensoy’a ait ambarın giriş kapısı üzerindeki asma kilidi kırıp içeriye girdikten sonra, içeriden bir adet kaynak makinesi, bir adet hava kompresörü,100 adet demir flanş, 12 adet kondansatör, 25 adet kaynak için kullanılan tapayı sirkat ettiğini söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, çalınan eşyaların bir kısmının zanlının aracında, geriye kalan kısmının ise Haspolat bölgesinde bir hurdacıda bulunarak emare aldıklarını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini,zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinin araştırılacağını belirterek ilk etapta bir gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme zanlı hakkında talep edilen süreyi onayladı. 

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