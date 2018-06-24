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Çalınan eşyalar evinde bulundu

Çayıroava’da 16-18 Mayıs tarihleri arasında bir kişinin evine girerek hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklanan Ali A.’ın evinde yapılan aramada çaldığı eşyalar bulundu.

24 Haziran 2018 Pazar 10:58
Çalınan eşyalar evinde bulundu

Çayırova’da Filiz Ferdiye Tuncel’e ait eve girerek birçok elektrikli ev eşyası çaldığı  iddiasıyla tutuklanan zanlı Ali A. dün İskele Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarıldı. “Ev açma”, “Sirkat” ve “Kasti hasar” suçlarıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı Ali A.’nın tutukluluk süresi 5 gün daha uzatıldı.

Meselenin tahkikat memuru Cemal Soybir, 16-18 Mayıs tarihleri arasında, Çayırova’da, Filiz Ferdiye Tuncel’e ait evin kapı camının açılarak içeriye girildiğini ve içeriden bir adet çamaşır makinesi, bir adet LCD televizyon, bir adet uydu alıcısı, bir adet çaydanlık, bir adet kahve makinesi, on beş şişe muhtelif markalarda içki çalındığını açıkladı. Meseleyle ilgili olarak yürütülen soruşturmada şüpheli olarak görülen Ali A.’ın tutuklandığını belirten Soybir, zanlının evinde yapılan aramada sirkat edilen eşyalardan bir kısmının bulunduğunu açıkladı. Soybir, zanlıdan yapılan soruşturmada konu eşyaları Hasan A.’dan aldığını beyan ettiğini söyleyerek, Hasan A. ile şu an uyuşturucu meselesinden dolayı Mağusa’da tutuklu bulunan Gökhan Doğan’ın suç ortağı olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Zanlı Ali A.’nın 22 Haziran tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhine 1 günlük tutukluluk süresi temin edildiğini anımsatan Soybir, zanlının tutukluluk süresinin 8 gün daha uzatılmasını talep etti.

İskele Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Ali A.’nın tahkikat maksatları bakımından 5 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 24.06.2018 11:11
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Doğru Söz 2018-06-24 12:10:41

Emin olun bu beyin kendini zeki (!) sanıyordur! Artık ihtiyaç oldu... Meclis milletin (kendilerinin ve halkın) talebine cevap verip çalmaları yasallaştırsın. Herkes çalar. Biz çalmayan ahmaklar az kaldık zaten. Saymayın bizi. Sizin yasal düzenlemeleri yapın.

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