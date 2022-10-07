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Çalışanına cinsel saldırı iddiası

Gazimağusa suriçindeki işyerinde çalışanını yanağından öpüp bacağından okşadığı gerekçesiyle tutuklanan Y.K., mahkemeye çıkarıldı ve aleyhine mahkemeden 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

07 Ekim 2022 Cuma 16:40
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Çalışanına cinsel saldırı iddiası



Meseleyi soruşturan Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Löğmen Yücetürk yemin altında verdiği şehadetinde mesele ile ilgili bulguları anlattı.

Löğmen zanlının, Gazimağusa’da işyerinde, yanında çalışan kadına sarılıp yanaklarından öpüp, bacaklarını okşamak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Tanık polis, şikâyet üzerine tutukladığı zanlı aleyhindeki soruşturmasının çok yeni olup, tanıklardan ifade temin edeceğini belirtti ve mahkemeden süre istedi.

Kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, tanık polisin yemin altında verdiği şehadeti ve talebini değerlendirerek, soruşturmanın selameti için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi. (MHA)

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