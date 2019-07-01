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Çalışma ve ikamet iznini yenilemeyen zanlı tutuklandı

01 Temmuz 2019 Pazartesi 19:29
Çalışma ve ikamet iznini yenilemeyen zanlı tutuklandı

Glapsides plajında meydana gelen özel hayatın gizliliğini ihlal suçu ile ilgili olarak Pakistan uyruklu Amir Shahzad sorgulanmak üzere Gazimağusa polis müdürlüğüne celp edildi. Sorgulama ve muhaceret kontrolü esnasında adı edilenin çalışma izninin 17.6.2019 tarihinde hitam bulmuş olması nedeniyle KKTC de izinsiz ikamet ettiği tespit edilerek tutuklandı

Zanlı bugün 1.7.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle ilgili Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Tahkikat memuru Şükrü Hafız yemin tahtında mahkemeye olgularla ilgili bilgi aktardı. Hafız Şahadetinde zanlının özel hayatın gizliliğini ihlal meselesi ile ilgili sorgulanmak maksadıyla polise celp edildiğini, yapılan muhaceret kontrolünde çalışma izninin 17.3.2019 tarihinde hitam bulmuş olmasına rağmen 3 aylık yasal süre içerisinde yenilemediği cihetle 17.6.2019 tarihinden itibaren KKTC de ikamet izinsiz bulunmakta olduğunu aktardı. Zanlıyı tutukladığını belirten tahkikat memuru Şükrü Hafız zanlının ikamet izinsiz dışında 30.6.19 tarihinde Glapsides plajında meydana gelen özel hayatın gizliliğini ihlal suçu ile ilgisi olabileceği nedeniyle tasarrufunda bulunan cep telefonuna incelemek maksadıyla el konulduğunu aktardı.

Tahkikat memuru Hafız, tahkikatını salimen yürütmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Önündeki şahadeti değerlendiren bayan yargıç Hazan Aksun zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönüne emir verdi. (MHA)

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