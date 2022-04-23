Künye
Kıbrıs 30
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hepsi de cezaevine gönderildi
Hepsi de cezaevine gönderildi
Cinayet sanığının cezası 32 yıla yükseltildi
Cinayet sanığının cezası 32 yıla...
3 yıl hapis cezası aldı!
3 yıl hapis cezası aldı!
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş...
Öldürmek için bıçakladı!
Öldürmek için bıçakladı!

"Çalışma zamanı azaltarak, verimlilik, hizmet ve üretim beklenemez”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), kamuda yaz mesaisinin kaldırılması gerektiğini ileri sürdü.

23 Nisan 2022 Cumartesi 13:33
176 Okunma
"Çalışma zamanı azaltarak, verimlilik, hizmet ve üretim beklenemez”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), kamuda yaz mesaisinin kaldırılması gerektiğini ileri sürdü.

KTSO’dan yayımlanan bildiride, kamu hizmetlerinin daha etkin bir şekilde verilebilmesi için tek mesai sistemine geçilmesi, kamudaki çalışma saatlerinin, özel sektörle uyumlaştırılması gerektiği belirtildi.

KKTC’nin sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşturulması ve kendi kendine yeterli olabilmesi için mal ve hizmet üretimlerinin arttırılması gerektiği kaydedilen açıklamada, “Çalışma yaşamında zamanı azaltarak, verimlilik, hizmet ve üretim beklenemez” iddiasında bulunuldu.

Açıklamada şöyle denildi:
“Hizmetlerin yaz mesaisi nedeniyle yeterli olarak verilememesinden kaynaklı önemli düşüşler yaşanmaktadır. Ayrıca, yatırımla ilgili bürokratik işlemlerin gecikmesi, denetimlerin aksaması ve vatandaşlarımızın talep ettiği diğer hizmetlerin zamanında yapılamamasının yaratmakta olduğu önemli kayıplar unutulmamalıdır” 

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Sanayi OdasıYaz Mesaisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu yolu kullanacak olan sürücüler dikkat!
Bu yolu kullanacak olan sürücüler dikkat!
Akpınar: Hata yapma...
Akpınar: Hata yapma...
Töre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı
Töre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim