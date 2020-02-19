Çalışmalar trafiği felç etti

Girne-Lefkoşa Anayolunun, Boğaz Kavşağı ile Gönyeli Çemberi arasındaki mesafede, KGYS sistemi çalışmaları kapsamında fiber optik kablo döşenmesi için kazı çalışması yapılacağından dolayı bugün Lefkoşa gidiş yönünde trafik tek şeritten veriliyor. Trafik akışının tek şeritten verilmesi nedeniyle İş çıkış saatinde Girne-Lefkoşa anayolunda ciddi trafik yoğunluğu yaşanıyor. Lefkoşa gidiş yönündeki araç kuyruğunun Boğaz piknik alanına kadar uzandığı gelen bilgiler arasında.