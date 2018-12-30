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Çaluda: ‘’Huzurun ve hukukun egemen olduğu bir yıl dileriz’’

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Çaluda, yeni yıl dolayısı ile mesaj yayımladı.

30 Aralık 2018 Pazar 18:05
Çaluda: ‘’Huzurun ve hukukun egemen olduğu bir yıl dileriz’’

Çaluda mesajında; sendika özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırıldığı, barışın, huzurun ve hukukun egemen olduğu, kaçak iş gücünün engellendiği, asgari ücretin daha yaşanabilir bir noktaya getirileceği bir yıl temenni ettiklerini belirtti. Çaluda mesajında şu ifadelere yer verdi:

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‘’Tüm halkımızın yeni yılını en samimi duygularımızla kutlar, tüm emekçi kardeşlerimizin emeğinin karşılığını alabildiği, işsizliğin sorun olmaktan çıktığı, geçim sıkıntısının olmadığı, gelir dağılımının adil ve eşit olduğu, sendika özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırıldığı, barışın, huzurun ve hukukun egemen olduğu, kaçak iş gücünün engellendiği, asgari ücretin daha yaşanabilir bir noktaya getirileceği 2019 yılı temenni ederiz. 
2019 yılı; korku değil güven, düşmanlık değil kardeşlik, yoksulluk değil refah, nefret değil sevgi ve huzurun bol olduğu bir yıl olsun. 

Bütün kalbimizle inanıyoruz ki, 2019, ülkemiz için yıldızının daha çok parlayacağı bir yıl olacak. Herkese mutlu, huzurlu, sağlıklı bir yıl diliyoruz.’’

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet ÇaludaHür-İş FederasyonuHaberGündemKıbrıs
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