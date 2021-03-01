Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polislerden korktuğu için kaçmış
Polislerden korktuğu için kaçmış
İfadesinde başkasının ismini de verdi
İfadesinde başkasının ismini de verdi
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
3 gün poliste tutuklu kalacak
3 gün poliste tutuklu kalacak
Gece vakti silahlı soygun
Gece vakti silahlı soygun
Flaş Haber
Evinde ölü bulundu
Kapat

''ÇAM KESE BÖCEĞİ ÖLÜM SAÇIYOR ''

Vet.Hek.Dilber Necatoğlu yazdı...

01 Mart 2021 Pazartesi 13:10
1112 Okunma
''ÇAM KESE BÖCEĞİ ÖLÜM SAÇIYOR ''

Orman zararlılarıyla mücadelede yetersiz kalışımız yıllardır çözülemeyen bir problem haline gelmiştir.

Dolayısı ile havaların ısınmasıyla birlikte bir çok zararlı böcek türü gün yüzüne çıkmaya başlıyor.

Mart- Nisan aylarında görülmeye başlayan çam kese böcekleri evcil dostlarınız için büyük tehlike oluşturuyor.

Bu sevimli böceklerle ağzı/dili temas eden köpeklerde sinirlenme, yutkunma, hipersalivasyon (aşısı salya) gibi belirtiler görülür.

Bir kaç dakika içinde dilde ödem ve stomatit (ağız içi yangı) başlar.

Ciddi vakalarda ağzı kapatamama, nefes alamama, şok görülebilir. Yutmaya bağlı sık sık kusma görülür, kan akışının azalmasına bağlı oksijen yetersizliğinden dolayı dil morarabilir.

Bunların yanında ateş, taşikardi, yüz ve ağızda ödem sıkça görülen belirtilerdir.

Sadece koklamaya bağlı olarak burunda yangı da görülebilir.

Köpeğiniz çam kese böceği ile temas ettiyse belirti göstermese bile derhal veteriner hekiminize ulaşmalısınız.

Dilde lezyonların çıkması bir kaç günü bulabilir, dil tamamen nekroze olabilir.

Çam kese böceği reaksiyonu ağır vakalarda dostunuzu ölüme götürebilecek bir durumdur.

Yürüyüşler kayışıyla birlikte yanınızda yürüterek  yapılmalı, özellikle çamlık bölgelerde kalanlar bahar aylarında köpeklerini başıboş bırakmamalıdır.

Çam kese böceği sadece köpeğinizde değil, sizde de alerjik reaksiyona neden olabilir. Çocukların bu tırtıllarla oynaması, dokunması engellenmelidir. Yine çamlık bölgelerde yapılacak olan pinkik vb aktivilerde daha dikkatli olunmalıdır.

Son Güncelleme: 01.03.2021 15:32
Anahtar Kelimeler:
Dilber NecatoğluÇam Kese Böceği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ATAOĞLU: “ORKİDELER KORUMA ALTINDA VE NESLİ TÜKENMEK ÜZERE”
ATAOĞLU: “ORKİDELER KORUMA ALTINDA VE NESLİ TÜKENMEK ÜZERE”
Kuzey Kıbrıs makalesi DSÖ dergisinde
Kuzey Kıbrıs makalesi DSÖ dergisinde
2020 yılı Kasım-Aralık aylarına ait burslar bugün ödendi
2020 yılı Kasım-Aralık aylarına ait burslar bugün ödendi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim