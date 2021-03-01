''ÇAM KESE BÖCEĞİ ÖLÜM SAÇIYOR ''

Orman zararlılarıyla mücadelede yetersiz kalışımız yıllardır çözülemeyen bir problem haline gelmiştir.

Dolayısı ile havaların ısınmasıyla birlikte bir çok zararlı böcek türü gün yüzüne çıkmaya başlıyor.

Mart- Nisan aylarında görülmeye başlayan çam kese böcekleri evcil dostlarınız için büyük tehlike oluşturuyor.

Bu sevimli böceklerle ağzı/dili temas eden köpeklerde sinirlenme, yutkunma, hipersalivasyon (aşısı salya) gibi belirtiler görülür.

Bir kaç dakika içinde dilde ödem ve stomatit (ağız içi yangı) başlar.

Ciddi vakalarda ağzı kapatamama, nefes alamama, şok görülebilir. Yutmaya bağlı sık sık kusma görülür, kan akışının azalmasına bağlı oksijen yetersizliğinden dolayı dil morarabilir.

Bunların yanında ateş, taşikardi, yüz ve ağızda ödem sıkça görülen belirtilerdir.

Sadece koklamaya bağlı olarak burunda yangı da görülebilir.

Köpeğiniz çam kese böceği ile temas ettiyse belirti göstermese bile derhal veteriner hekiminize ulaşmalısınız.

Dilde lezyonların çıkması bir kaç günü bulabilir, dil tamamen nekroze olabilir.

Çam kese böceği reaksiyonu ağır vakalarda dostunuzu ölüme götürebilecek bir durumdur.

Yürüyüşler kayışıyla birlikte yanınızda yürüterek yapılmalı, özellikle çamlık bölgelerde kalanlar bahar aylarında köpeklerini başıboş bırakmamalıdır.

Çam kese böceği sadece köpeğinizde değil, sizde de alerjik reaksiyona neden olabilir. Çocukların bu tırtıllarla oynaması, dokunması engellenmelidir. Yine çamlık bölgelerde yapılacak olan pinkik vb aktivilerde daha dikkatli olunmalıdır.