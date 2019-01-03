Camilerde Sel Mağdurları İçin 43 Bin TL Bağış Toplandı

Toplanan yardım paraları Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cenk Musaoğulları ve Vakıflar Genel Müdürü İbrahim Benter’e teslim edildi.

Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, yaşanan felaket sonrasında mağdur ailelere destek olmak amacıyla Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay’ın talimatıyla 14 Aralık 2018 Cuma günü ülke genelindeki tüm camilerde yardım toplandığı belirtildi. Açıklamada, ülke genelindeki camilerden toplanan 43 bin 441 lira 28 kuruş tutarındaki yardım çekinin bugün Din İşleri Başkan Yardımcıları Fahrettin Öğdü ve Mustafa Küçük tarafından mağdurlara ulaştırılmak üzere Musaoğulları ve Benter’e teslim edildiği kaydedildi.