Canaltay: “Altyapıya önemli yatırımlar yapıldı”

Canaltay, dövizin yükselmesiyle baş gösteren ekonomik sıkıntıları biraz olsun gidermek amacıyla güneyden geçişleri rahatlatmak için sınır kapılarında bazı düzenlemeler yapılacağını açıkladı.

Kıbrıs TV’de yayınlanan “Haluk Yerli ile Sabah Sabah” programına katılarak önemli açıklamalarda bulunan Canaltay, önümüzdeki hafta bakanlığa bağlı Planlama ve İnşaat Dairesi yetkilileriyle birlikte sınır kapılarına giderek geçişleri rahatlatmak çalışma başlatacaklarını belirtti.

salgını ve ardından gelen dövizdeki yükseliş nedeniyle ekonomik sorunların arttığını, geçimin zorlaştığını kaydeden Canaltay, bu konuda halkın rahatlaması için güneyden geçişlerin rahatlatılması gerektiğine işaret etti.

“PROJE VE REFORMLARA İHTİYACIMIZ VAR”

Seçimlerin ardından ekonomik kalkınma için toplumun tüm kesimlerinin bir araya gelip kafa yorması gerektiğinin altını çizen Canaltay, “Ülkede ekonomik kriz var. Bu, ancak projeler ve reformlar ile aşılabilir. Bu konuda toplumsal konsensusa ihtiyacımız var. Biz Ulusal Birlik Partisi (UBP) olarak buna hazırız” dedi.

Eroğlu Canaltay, ülkede taleplerin çok olduğunu ancak karşılığında yapılacak fedakarlıkların konuşulmadığını, ekonomik dar boğazdan kurtulmak için karşılığında ne vereceğimizin tartışılmasının zamanı geldiğini belirterek “hükümet olarak önceliğimiz ekonomidir. 23 Ocak seçimlerinden sonra tamamen ekonomi k reformlara öncelik vererek kalkınma için bir çok proje üretmeyi düşünüyoruz” dedi.

“Altyapıya önemli yatırımlar yapıldı”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın bütçesi olmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti sayesinde karayolu altyapısına önemli yatırımların yapıldığını, yıllarca çözülemeyen istimlak sorunlarını çözerek bu yatırımların önünü açtıklarını ifade etti.

Canaltay, istimlak sorunlarını insanları motive ederek çözdüklerini, burada motivasyonun para değil “ülke kalkınmasına engel mi yardımcı mı olmak istiyorsunuz?” sorusu olduğunu belirtti.

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile Lefke-Güzelyurt Bölünmüş Anayolu’ndaki istimlak sorunlarını bu şekilde çözdüklerini anlatan Canaltay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Lefke’nin benim için çok manevi değeri var. Şeyh Nazım Kıbrısi Dergahı ve Soli Harabeleri orada. Osmanlı toprağı olması oraya farklı bakmama neden oldu. Bu nedenle insanlarla konuşarak, pratik çözümlerle, kimseyi mağdur etmeden yol güzergahı üzerinde bulunan ağaçları ve mandırayı başka yerlere taşıdık.

Tapu Dairesi bu konuda çok yardımcı oldu. Güzel bir ekip kurduk ve bu ekibin uyumla çalışması sayesinde, halka birlikte sorunları çözdük”

ülke turizmi için büyük öneme sahip altı metre genişliğinde inşa edilecek olan Dipkarpaz-Manastır Yolu’nun projesinin hazırlandığını, bu yoldaki yapım çalışmaları ile Değirmenlik-Çatalköy (Girne dağ) Yolu ile Balalan-Yenierenköy Yolu’nun yapımının önümüzdeki dönem de devam edeceğini ifade etti.

“HEDEF TOPLU TAŞIMACILIK”

Canaltay, bakanlık olarak güzel işlere imza attıklarını, yapılamayan işlerle birlikte zamanın yetmediği projeler de olduğunu kaydederek şunları söyledi:

“Toplu taşıma konusunda zamanımız yetmedi. Bürokratlarımız Türkiye’ye giderek oradaki modelin buraya nasıl uyarlanabileceği konusunda çalışma yaptı. Hatta geçen hafta Türkiye’den bir heyet ile toplantı yaptık. Çalışmalar başladı. Toplu Taşıma Master Planı’nın altyapısı hazırlanıyor. 23 Ocak’tan sonra bu konuda da adım atacağız.”

Ulaşımdaki diğer gelişmelere de değinen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay, yeni Ercan Havalimanın önümüzdeki yaz aylarında tamamlanmasının beklendiğini, pandemiden dolayı düşen gelirler ve geciken siparişler nedeniyle söz konusu gecikmenin yaşandığını belirterek “Çok ciddi boyutta masraf var ancak sekiz sene oldu. Sekiz senede tamamlanmayacak bir proje değildi. Türkiye'de havalimanları birkaç ayda tamamlanıyor. İstense biterdi” ifadelerini kullandı.

Limanları konusunda da konuşan Canaltay, yerli yatırımcıların bu konuda çok güzel projeler sunduğunu, kendisinin de yerli yatırımcının önünü açma taraftarı olduğunu belirtti. Canaltay, yük limanı olarak işletilen Gazimağusa Limanı’nın Kalecik’e taşınması, Serbest Limanın Mesarya’ya aktarılmasıyla birlikte Gazimağusa Limanı’nın turizm limanı olarak kullanılması yönünde bir düşünce olduğunu ancak bu konunun hükümet kararına tabi olması nedeniyle 23 Ocak’tan sonra hangi modelin uygulanacağının ortaya çıkacağını belirtti.

“HALK UBP’YE GÜVENİYOR”

Canaltay, 23 Ocak’taki seçimlerine giden sürecin ekonomik sıkıntılar ve pandeminin gölgesinde geçtiğini belirterek tüm bunlara rağmen UBP’ye duyulan güven nedeniyle halkın mühür ile desteğini vereceğini kaydetti.

Canaltay, “UBP olarak bugüne kadar yaptıklarımız var. Hatalarımızdan da ders çıkararak iktidar olmak için yollardayız. Halkımızın da bize olan inançları nedeniyle mühürleriyle bize destek olacaktır. En büyük partiyiz. Anketler de bunu gösteriyor. Ekonomik yatırımların önünü açan, halk ile içi içe olan tek partiyiz. İnanıyorum ki halkımız yine bize güvenip destek verecek. 23 Ocak’tan sonra da çok çalışmaya devam ederek toplumun önünü açmamız gerektiğinin bilincindeyiz” dedi.