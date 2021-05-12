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Canaltay'dan bayram mesajı

Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, bayram mesajı yayınladı...

12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:08
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Canaltay'dan bayram mesajı

Canaltay'ın mesajı şu şekilde:

Birlik, beraberlik ve dayanışmaya en çok ihtiyacımız olan bu dönemde, Ramazan Bayramı’nı kutlayacağız. Kıbrıs Türkü için, bayramlar bir geleneğin sembolüdür. Bayramları, bizleri bir arada uttuğu için severiz. Bayramlar bizlere aidiyetlerimizi hatırlattığı için severiz. 
Çocuklarımızla, büyüklerimizle kaynaştığımız günlerdir bayramlar. Geçmişimizi ve geleceğimizi simgeler. Bütün uğraşımız da aslında, geçmişten aldığımız mirası, geleceğe güvenle taşımak içindir. 
Bir bayramı daha bu duygularla kutluyoruz. Güzel günlere olan inancımızla sevdiklerimizle olacağız. 
Bir anne duyarlılığı ile, halen daha pandemi dönemi içerisinde olduğumuzu da hatırlatmak isterim. Bu bayram sevgimizi, saygımızı mesafe kuralını ihlal etmeden göstereceğiz. 
Özellikle gençlere çağrım, sakın ola trafik kurallarını ihlal etmeyin. Alkollü araç kullanmayın. Bayram, hiçbirimize zehir olmasın. Polisimizle istişare içerisinde, bu bayram da sıkı denetimler yapılacağını vurgulamak isterim. 
Büyüklerimizi, bu bayram da koruyarak seveceğiz. Ramazan ayı boyunca ibadetini eksiksiz yerine getiren herkesin dualarını Allah kabul etsin. Birlik ve bütünlüğümüzün sembolü Ramazan Bayramı’nızı gelecek güzel günlere olan inancımla bir kez daha kutlarım. 
Bayramınız kutlu olsun.
 

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