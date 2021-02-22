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CANALTAY GÖREVİ ÜSTEL’DEN DEVRALDI

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak atanan Resmiye Canaltay, bugün görevi Sağlık Bakanı olarak atanan Ünal Üstel’dan devraldı.

22 Şubat 2021 Pazartesi 19:24
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CANALTAY GÖREVİ ÜSTEL’DEN DEVRALDI

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak atanan Resmiye Canaltay, bugün görevi Sağlık Bakanı olarak atanan Ünal Üstel’dan devraldı.

İki bakan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığında bir süre görüşerek birbirlerine yeni görevlerinde başarılar diledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Ünal Üstel’e ve Sağlık Bakanı olarak zor şartlar altında görev yapan Ali Pilli’ye halka verdikleri hizmetten ötürü teşekkür etti. Bakan Canaltay, bakanlığın geniş sorumluluk sahası içerisinde bulunan projeleri, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle hızlı bir şekilde hayata geçirmek için çalışacağını ifade etti.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel ise Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptığı kısa sürede, karayolları altyapısının geliştirilmesi başta olmak üzere ekibiyle birlikte birçok projeyi uygulama aşamasına getirdiklerini belirterek “Bakan Canaltay’a yeni görevinde başarılar dilerim” dedi.

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