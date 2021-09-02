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Canaltay: Robot kameralar, İHA’ların belirlediği koordinatlarda çalışacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Suriye’den yayılan akaryakıt sızıntısının durumunu incelemek ve bölgede yürütülen faaliyetleri gözlemlemek üzere Yeni Erenköy’den kirliliğin olduğu alana hareket etti.

02 Eylül 2021 Perşembe 14:49
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Canaltay: Robot kameralar, İHA’ların belirlediği koordinatlarda çalışacak

Hareketi öncesi basına açıklama yapan Bakan Canaltay, kıyılarda ve yüzeyde görülen bir kirlilik olmadığını belirterek, güneye yani İskenderun ve Larnaka açıklarına doğru bir kirlilik görüldüğünü, kirliliğin parça parça bölünerek katılaştığını ve dibe çökmeye başladığını anlattı. Canaltay, DAÜ’den akademisyenler, kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekipleri ile birlikte akaryakıtın sızıntısının bulunduğu noktaya gideceklerini ifade ederek, deniz dibinden robotlarla görüntü alınacağını, kirliliğin olduğu noktaların tespit edileceğini söyledi. Bakan Canaltay, kendisinin de bölgedeki çalışmaları yerinde izleyeceğini aktararak, “Bir çevre kirliliği ve felaketinin yaşanmaktadır. Bunu en azami boyuta nasıl indiririz, nasıl işbirlikleri yapabiliriz diye çalışıyoruz” dedi.

Ülke üniversitelerindeki akademisyenler ve teknolojik gelişmelerin yardımıyla çalışmaların sürmekte olduğunu da kaydeden Canaltay, İHA’ların sabah koordinatları belirlediğini, robotların da bu koordinatlar doğrultusunda denizde çalışmalar yapacaklarını söyledi. Bölgede gerçekleştirilecek teknik çalışmalarla ilgili bilgi veren DAÜ Biyolojik Bilimler Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek de, Teknopark’ta faaliyet gösteren şirketler ve üniversite hocalarının desteği ile su altı robotlar yapıldığını anlattı. Çiçek, bu sayede su altında görüntüler sağlanabileceğini, Suriye’den gelen petrol çöküntülerinin su altı akıntılarıyla ne derece yayılabileceğini gözlemleyeceklerini ifade etti. Anamur ile Kıbrıs adası arasındaki akıntıların, petrolün Kıbrıs’ta karaya vurma ihtimalini güçlendirdiğini söyleyen Burak Ali Çiçek, Suriye, Türkiye veya arap ülkelelerinden gelen kirlilik ve katı atıkların, akıntılar sayesinde Kıbrıs’a geldiğini belirtti. Yrd. Doç. Dr.Çiçek, robotla yapılacak gözlemler sayesinde ağırlıklı bir kirlilik olup olmadığının saptanacağını, bakanlık ve yetkililerin de bu bilgiler ışığında haritasını şekillendireceğini kaydetti. Çiçek, akaryakıtın mevsimsel akıntılara bağlı olarak seyrini değiştirebileceğini, ancak riskin geçtiğini söylemenin henüz mümkün olmadığını da sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Resmiye Canaltay
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