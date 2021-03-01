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ÇATALKÖY BELEDİYESİ KISA OYUN YAZMA YARIŞMASI DÜZENLEDİ

Çatalköy Belediyesi tarafından düzenlenen Beşparmaklar Kısa Oyun Yazma Yarışması’nda Hüseyin Kasapoğlu “Başıboşlar Efsanesi” eseriyle övgüye değer bulundu.

01 Mart 2021 Pazartesi 10:49
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ÇATALKÖY BELEDİYESİ KISA OYUN YAZMA YARIŞMASI DÜZENLEDİ

Çatalköy Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, yarışmanın KKTC’de tiyatro oyunu yazmayı özendirmek, yeni biçimler, farklı bakış açıları ve alternatif arayışları teşvik etmek, yeni tiyatro eseri örneklerini okuyucu ve seyirciyle buluşturmak amacıyla düzenlendiği kaydedildi.

“Efsane” konulu yarışmaya katılan en az 5 eserin bulunduğu bir kısa oyunlar kitapçığının basılacağı belirtildi.

Çatalköy Belediye başkanı Mehmet Hulusioğlu, ilk kez düzenlenen kısa oyun yazma yarışmasını başlattıkları için mutlu olduğunu kaydetti. Hulusioğlu, “Önemli olan bu ve buna benzer yarışmaları başlattıktan sonra sürdürebilmektir. Biz Çatalköy Belediyesi olarak böylesi önemli ve değerli çalışmaları bundan sonraki süreçlerde de sürdürmekte kararlıyız” dedi.

Çatalköy Belediyesi Sanat Yönetmeni Derman Atik ise nereye ve hangi aşamalara varacağı belirsiz, endişeli ve zorlu dönemin sanatın yardımıyla olabildiğince üretken ve yaratıcı çabalarla güzelleştirilebileceğini belirtti.

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