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Çatalköy'de iş kazası: 1 işçi ağır yaralı

Çatalköy’de dengesini kaybederek montesini yaptığı asansörün boşluğuna düşen 32 yaşındaki Alihan Kuşcu, ağır yaralandı. Polis, 14 metre yükseklikten düşen Kuşcu’nun yoğun bakıma alındığını açıkladı.

08 Ekim 2020 Perşembe 14:45
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Çatalköy'de iş kazası: 1 işçi ağır yaralı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Alihan Kuşcu (E-32), bugün saat 12.00 sıralarında, Çatalköy Sanayi Bölgesi’nde yapımı devam eden bir inşaatta asansör vincini kontrol ettiği sırada dengesinin kaydedip 14 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü.

Kuşcu, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarılarak ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Alihan Kuşcu’nun tedavisi yoğun bakım servisinde sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması da devam ediyor.

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