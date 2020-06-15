Çatalköy’ün batısı ve “Vahşi Hayvan Çiftliği”nde elektrik kesintisi

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın, Çatalköy’ün batısı ve “Vahşi Hayvan Çiftliği”nde elektrik enerjisi kesik olacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre kesinti, 09:00 ile 14:00 saatleri arasında yapılacak.