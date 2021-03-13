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ÇAVUŞOĞLU, 14 MART TIP BAYRAMI DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, tıp bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

13 Mart 2021 Cumartesi 15:48
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ÇAVUŞOĞLU, 14 MART TIP BAYRAMI DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

Çavuşoğlu yayınladığını mesajda, “Dünyamızı etkisi altına alan ve bir yılı aşkın süredir insanlığın mücadele verdiği Covid salgını, sağlığın, sağlık çalışanlarının ve sağlık sisteminin önemini en somut bir şekilde ortaya koymuştur. 

Bu salgın sırasında fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarımızı, 14 Mart Tıp Bayramı’nda selamlıyorum. Onların özverili çalışmaları ve değerleri katkıları sayesinde,  salgının en az sayıda insanımızın zarar göreceği şekilde atlatılması için yoğun bir mesai harcanmaktadır”

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