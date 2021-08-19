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Çavuşoğlu, Bayur Tarım İşletmeleri’ni ziyaret etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkede ekonomik açıdan verimi artıracak, üretim maliyetini düşürecek alanlara ve teknolojilere destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

19 Ağustos 2021 Perşembe 18:22
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Çavuşoğlu, Bayur Tarım İşletmeleri’ni ziyaret etti

Bakan Çavuşoğlu, pandemiden kaynaklanan ve iklim şartlarının getirdiği olumsuzluklara rağmen, üreticinin emeğinin karşılığını alması ve üretimin devamı için çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde kaba yem olarak önemli yer teşkil eden mısır silajı üretimi yapan Bayur Tarım İşletmeleri’ni ziyaret ederek, mısır silajı hasadını inceledi ve bilgi aldı.
Silaj teknolojisinin ekonomik olarak gelir getirdiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, sözkonusu teknolojinin ülkede gelişmesine ihtiyaç olduğunu vurguladı.


Mısır silajının hayvan beslenmesinde kaba yem olarak önemli yeri olduğuna işaret ederek, “Kaba yemler, beslenmenin olmazsa olmazıdır” diyen Çavuşoğlu, kaba yemlerin ekonomik olduğunu, maliyetleri düşürdüğünü ve verimi artırdığını kaydetti.
Çavuşoğlu, Türkiye’den gelen suyun tarımda kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, bölgedeki silaj üretimini artırmayı hedeflediklerini anlatarak, bu durumun ülke üretiminin ve üreticilerinin geleceğine büyük katkı yapacağını ifade etti.
Çavuşoğlu, yem bitkileri yetiştiriciliğinde çeşitliliğin artırılarak devam etmesi gerektiğini, bu konuda Bakanlık tarafından teşvik verildiğini ve bu teşviklerin süreceğini aktardı.
Üreticinin her zaman yanında olduklarına dikkat çeken Çavuşoğlu, üretimde yeni teknolojilere ve ekonomik açıdan verimliği artıracak olan alanlara desteklerinin devam edeceğini de sözlerine ekledi.
 

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