Çavuşoğlu: "Durumum iyi merak etmeyin"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu dün akşam mide ağrısı şikayeti ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çavuşoğlu, yaptığı kısa bir açıklama ile “iyiyim” dedi, ateşi olduğuna yönelik iddiaları yalanladı.

Mide sıkışması şikayeti ile hastaneye başvurduğuna dikkat çeken Nazım Çavuşoğlu şuan iyi olduğunu tahlil sonuçlarının da bunu gösterdiğini kaydetti.

Kimsenin kendisini merak etmemesini isteyen Çavuşoğlu bugün istirahat edeceğini yarından itibaren de görevinin başında olacağını vurguladı.

Kaynak : Haber Kıbrıs