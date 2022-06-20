Çavuşoğlu: Güzel günler için çalışmaya devam edeceğiz!

Karnelerin dağıtılmasıyla birlikte yaz tatili başlamış oldu.
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Şehit İlker Karter ilkokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti karne dağıtım törenine katıldı.
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan karne dağıtım töreninde kısa bir konuşma yapan okul Müdür Muavini Özlem Kadirağa, öğrencilerden tatilde gezip eğlenmelerini ve kitap okumalarını istedi.
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu pandemi sürecinde eğitimin aksamaması için öğretmenlerin özeriyle çalıştıklarını anımsattı.
Tatil süresince çocuklardan çeşitli sosyal sportif aktivelere katılmalarını isteyen Bakan Çavuşoğlu, aydınlık güzel günler için çalışmaya devam edeceklerini sözlerin ekledi.
Daha sonra karneler dağıtıldı..
İlk ve ana okullarda yaz tatilinin ardından 12 Eylül Pazartesi günü ders başı yapılacak.BRT