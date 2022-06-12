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Çavuşoğlu: "Hükümete desteğimiz tamdır"

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lapta Başpınar'da vatandaşlarla buluştu.

12 Haziran 2022 Pazar 19:19
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Çavuşoğlu: "Hükümete desteğimiz tamdır"
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Halka hitap eden Çavuşoğlu son donemde bölgede ki gelişmeleri KKTC makamları ile görüşeceğini söyledi. Rumların eski konuları makyajlayıp yeniden gündeme getirmeye başladığını söyleyen Çavuşoğlu " biz onlara Montana'da çok net ifade ettik" buradan artık geri dönüş yoktur dedi. Çavuşoğlu dünyada savaşların, enerji krizlerinin yanında son olarak gıda krizinin de eklendiğini Türkiye olarak KKTC’nin bu krizlerden en az etkilenmesi için çalıştıklarını söyledi.

FUAT OKTAY ADAYA ZİYARET GERÇEKLEŞTİRECEK

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önümüzdeki günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın adaya bir ziyaret yapacağını ve devam eden projeler ile yeni planlanan projeler için çalışmalarda bulunacağını söyledi. Çavuşoğlu Türkiye olarak hükumete tam destek verdiklerini ve bu bağlamda Kıbrıs Türk halkının yanında olacaklarını söyledi.

Son Güncelleme: 12.06.2022 19:27
Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluLaptaBaşpınar
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