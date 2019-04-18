Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
En Moda Uluslararası Ödül Töreni heyecanı başladı!
En Moda Uluslararası Ödül Töreni...
Instagram Hikayeler'inde büyük hata
Instagram Hikayeler'inde büyük hata
Sanal alemin son fenomen oyunu PUBG yasaklandı!
Fenomen oyun PUBG yasaklandı!
Yapay zeka, 50-100 yıl sonra insanı geride bırakabilir'
Yapay zeka, 50-100 yıl sonra...
USB hafızayı çöpe atmadan önce dikkat!
USB'yi çöpe atmadan önce dikkat!

Çavuşoğlu ile Özersay görüştü

18 Nisan 2019 Perşembe 19:03
Çavuşoğlu ile Özersay görüştü
banner44

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bir araya gelerek Kıbrıs meselesinde gelinen aşamayı değerlendirdi.

Çavuşoğlu, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay ile TC Dışişleri Bakanlığı’nda ikili görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'da yaptığı paylaşımda, "KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'la Kıbrıs meselesinde gelinen aşamayı değerlendirdik. Kıbrıs Türkünün siyasi eşitliğini ve güvenlik endişelerini karşılayan bir çözüm modeli için ortak çabalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sancak, 6 ay hapis yatacak
Sancak, 6 ay hapis yatacak
Uyuşturucu satıcısı hapse gönderildi!
Uyuşturucu satıcısı hapse gönderildi!
Devlet Piyangosu çekildi!
Devlet Piyangosu çekildi!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim