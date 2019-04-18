Çavuşoğlu ile Özersay görüştü

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bir araya gelerek Kıbrıs meselesinde gelinen aşamayı değerlendirdi.

Çavuşoğlu, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay ile TC Dışişleri Bakanlığı’nda ikili görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'da yaptığı paylaşımda, "KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'la Kıbrıs meselesinde gelinen aşamayı değerlendirdik. Kıbrıs Türkünün siyasi eşitliğini ve güvenlik endişelerini karşılayan bir çözüm modeli için ortak çabalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.